Scène ouverte avec l’association Soprane en Terre D’Aunis d’Andilly (17).

Deux chanteuses, Sophie & Emeline forment le duo SOLINE pour spectacles et concerts. Eprises du chant et souvent réunies autour des mêmes envies, ces deux femmes décident de former Soline en Juin 2018. Deux belles voix, large répertoire, et du plaisir et simplicité avant tout. C’est tout d’abord avec un répertoire de reprises féminines que le groupe se représente pour la première fois. Puis la même année, ensemble, fans de Disney, elles décident de créer un spectacle pour enfants et de reprendre ainsi les plus belles chansons de ces superbes dessins animés… depuis c’est avec grand plaisir que Soline propose le spectacle Disney et met en place différents répertoires.

Spectacle tout public salle de l’Envol de Longèves (17) le samedi 16 novembre a 17h.

https://soprane171.wixsite.com/sopraneenterredaunis…

https://www.facebook.com/Soline-et-lAssociation-Soprane-en-Terre-dAunis-262868037697321/