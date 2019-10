La nouvelle offre touristique, qui regroupe désormais la Corderie royale, le Musée de la Marine, l’Hermione et l’Accro-mât, a attiré plus de 140 000 visiteurs cet été, contre 120 000 en 2018. Soit une progression de 17% depuis la mise en place le 6 juillet dernier du billet unique à 18,50 euros. Satisfaction pour Amandine Lecocq, la directrice de l’Arsenal des mers :

Pour accompagner cette croissance, des efforts seront faits dès 2020 avec la mise en place de nouvelles offres d’ateliers et de visites guidées qui seront testées dès les vacances de la Toussaint, avec en plus une grosse nouveauté pour l’année prochaine : un parcours nocturne pour créer encore plus d’interactivité et d’émotion. Avant la création d’une salle immersive en 2023.