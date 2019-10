Octobre rose se poursuit en Charente-Maritime. C’est le mois de lutte contre le cancer du sein. Une trentaine d’évènements sont prévus dans notre département. Cette semaine, rendez-vous ce mardi au centre hospitalier de La Rochelle pour des séances d’information et de conseils en diététique. Et ce soir dès 18h à l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély où sera donnée une conférence santé avec des ateliers pratiques, des conseils en esthétiques et des séances de massage. Jeudi, une conférence-débat est prévue à 18h au Palais des congrès de Rochefort sur le thème « Cancer du sein, parlons-en ». Vendredi, un loto sera organisé à Saint-Jean-d’Angély au profit de la Ligue contre le cancer. A 20h à la salle Aliénor-d’Aquitaine. Et samedi, une marche rose est proposé à La Grève-sur-Mignon. Départ à 15h. Sans oublier à Rochefort la fameuse Course des Demoiselles. Départ à 17h30 place Colbert.