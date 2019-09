L’évènement de la rentrée à Saint-Jean-d’Angély, c’est le festival Théâtre en l’abbaye. Ce week-end, plusieurs troupes vont animer la ville et la cour de l’Abbaye royale. Avec des représentations aussi étonnantes que détonantes, et le souci de rendre accessible le monument et le spectacle vivant. C’est ce que nous réserve cette 16e édition. Céline Bohère, la directrice de l’association A4 qui organise l’évènement, nous déroule le programme :

Seul le spectacle prévu dimanche après-midi est payant. Réservations sur spectaclevivanta4.fr ou au 05 46 59 41 56.