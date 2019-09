Il n’y aura pas de second procès en appel dans l’affaire du meurtre de Lysiane Fraigne. Cette femme de 54 ans, disparue sur l’île d’Oléron en octobre 2015 et dont le corps n’a jamais été retrouvé. L’ex-compagnon de la victime Guillain Fricot, qui a été condamné il y a un peu moins d’un an à 30 ans de réclusion criminelle par la Cour d’Assises de Saintes, s’est désisté le mois dernier. Le nouveau procès de cet homme de 67 ans, reconnu coupable d’avoir tué Lysiane Fraigne, devait se tenir dans quelques mois. Il n’aura finalement pas lieu. Un soulagement pour la famille de la victime.