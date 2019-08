Scène ouverte avec le chanteur GH de Thiviers (24) qui sera en concert le samedi 31 août 2019 à Echillais en soirée.

Ancien leader du groupe Simplecom’ avec lesquels il sortira un album 15 titres en 2016, GH c’est… du flot, du débit porté par une voix organique et une gouaille surprenante. Avec sa voix éraillée qui vient du tréfond et qui nous prend les tripes, cet auteur compositeur interprète a comme une urgence à dire, généreuse et totale. En écriture permanente, ses textes sont impulsifs, engagés, révoltés, l’artiste prend position. Il donne l’espoir, refuse le mélodrame total, s’épanche de chaque émotion vécue. Ses textes sont le reflet de la vie de milliers d’anonymes, merveilleuse et cruelle, qui espèrent le monde dans une simplicité oubliée.

Lauréat tremplin “Tous au jus” 2011.

Lauréat tremplin “révélation musicale des pays de Vals de Saintonge” 2012.

Finaliste du tremplin nationale de la “truffe d’argent de périgueux” 2014

Et révélation musicale Pays Royannais 2014/2016.

GH c’est de multiples plateaux partagés avec des artistes de renom tels que :

La Rue Ketanou, Mon Coté Punk, Raggasonic, Rona Hartner, Debout sur le zinc, Pomme, Stephan Rizon,Valentin Marceau, Julie Zenatti, Namaan….

https://www.facebook.com/gaetan.henrion/timeline…