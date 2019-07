Une version théâtralisée de l’audio-guide qui permet de visiter le parc et les monuments de façon autonome. La gargouille de Notre-Dame guidera les spectateurs, accompagnée par 40 comédiens amateurs et professionnels de la Compagnie Les 3C. Cinq représentations sont prévues. Demain à 16h et 20h30. Et dimanche à 15h, 17h et 20h30.