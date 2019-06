Depuis 10 ans, la Ville, qui est labellisée Terre saine, est engagée dans une démarche écoresponsable pour l’entretien de la voirie et des espaces verts. L’utilisation de produits phytosanitaires a été remplacée par un désherbage mécanique ou thermique. Les mauvaises herbes ne sont plus supprimées, mais contrôlées, tondues ou débroussaillées. La fauche tardive est également pratiquée pour améliorer la biodiversité. Bref, des méthodes vertueuses pour mieux préserver l’environnement, qui sont expliquées à travers une exposition visible à partir d’aujourd’hui à l’Espace nature. Thierry Lesauvage, adjoint au maire en charge du développement durable et des espaces verts :

L’exposition est à découvrir jusqu’au 29 juin. Pour approfondir le sujet, deux sorties découvertes sont prévues le mercredi 12 juin au parc de La Forêt à 14h30. Et le mercredi 26 juin dans le quartier de Béligon à 14h30. C’est gratuit, sur réservation au 05 46 82 12 44.