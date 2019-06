Les circuits courts se développent sur le territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort océan. Face à un phénomène qui semble prendre de plus en plus d’ampleur, les acteurs locaux s’organisent. Onze établissements de restauration collective (collèges, lycées ou communes) viennent de créer un groupement d’achat de produits locaux. Une initiative soutenue par la CARO qui travaille avec plusieurs producteurs dans un rayon de 50km et qui encourage aussi la vente directe. Pour les aider, la collectivité va accompagner la création d’un atelier de découpe. On écoute Bruno Bessaguet, maire de Moragne et vice-président en charge des circuits-courts et de l’environnement :

La CARO veut désormais passer à la vitesse supérieure et envisage l’élaboration d’un Plan alimentaire territorial. Un projet ambitieux pour relocaliser l’alimentation sur le territoire. Car il y a une véritable attente, à la fois des producteurs et des consommateurs :

La CARO est accompagné dans son projet par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Charente-Maritime. A noter qu’un projet similaire est également en cours à Saujon, avec l’ouverture en 2020 d’un atelier de découpe, de transformation et de conditionnement de viande, et occasionnellement de légumes.