120 collégiens attendus aujourd’hui à Royan pour la finale régionale des Championnats de France de bridge scolaire. Issus des départements de Charente-Maritime, Charente, Deux-Sèvres, Vienne et Vendée, tous vont tenter de se qualifier pour la finale nationale qui aura lieu les 4 et 5 juin à Saint-Cloud, en région parisienne. Comme eux, de plus en plus de jeunes se passionnent pour ce jeu de cartes, dont la pratique en milieu scolaire est encouragée par l’Education nationale et le député-mathématicien Cédric Villani, comme outil pédagogique. Chaque année, environ 5000 scolaires s’y initient. Une bonne chose selon Jean-François Seiller, président du Comité régional de bridge Charentes-Poitou-Vendée :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/bridge-1.mp3 Un bon moyen aussi pour rajeunir la population des joueurs de bridge qui est généralement âgée. Jean-François Seiller :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/bridge-2.mp3 La Fédération française de bridge compte 90 000 licenciés dont 3 200 au comité régional dont le siège est basé à Royan.