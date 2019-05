L’ONF a déjà replanté des dizaines de milliers d’arbres. Le chantier lancé il y a trois ans fait suite à la tempête de 1999. L’hiver prochain marquera la dernière étape de replantation, avant de tourner définitivement la page de cette catastrophe qui avait causé d’importants dégâts sur l’ensemble du massif domanial.

Pratiquement 20 ans déjà. C’était les 27 et 28 décembre 1999. La tempête Martin soufflait sur la côte Atlantique, et notamment la Charente-Maritime. Notre département ayant été l’un des plus durement touchés, avec la Charente, par des vents à près de 200km/h sur l’île d’Oléron. Des dégâts considérables étaient observés sur les massifs forestiers du département, et notamment la forêt domaniale de la Coubre à La Tremblade. 200 000 mètres cubes de bois sont tombés à terre, soit l’équivalent de 10 années de récolte. Durant plus de 10 ans, les forestiers ont choisi de laisser la nature faire. En vain. Les semenciers de pin étant trop peu nombreux pour assurer le renouvellement naturel de la forêt, l’ONF a décidé d’intervenir dès 2014 afin de reconstituer une forêt diversifiée en pin et chêne vert. Ce paysage correspondant à l’état initial du massif avant la tempête de 99. Les travaux ont été engagés dès 2015 avec plus ou moins de succès, en raison des conditions difficiles dues à la proximité du littoral. Il aura fallu attendre 2017 pour recourir à la plantation. Un programme sur trois ans, afin de reboiser près de 100 hectares. Il faudra près de 78 000 plants au final. Les habitants et les enfants des écoles ont été mis à contribution dès le départ de cette opération, comme il était de coutume autrefois.