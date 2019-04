Environ 400 postes à pourvoir cet après-midi à Châtelaillon-Plage. C’est l’opération Objectif emploi proposée par la Communauté d’agglomération de La Rochelle. Il s’agit de contrat en CDI ou CDD de plus de six mois. Une vingtaine de recruteurs seront présents, aux côtés des partenaires de l’emploi et d’organismes de formation. Rendez-vous de 14h à 17h à la salle polyvalente.

Et puis à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan, 600 postes seront à pourvoir demain après-midi, à l’occasion du forum des emplois saisonniers d’été. Une quarantaine d’employeurs seront présents. Dans les domaines de l’hôtellerie-restauration, l’agriculture, les services et la grande distribution. C’est de 14h à 18h au relais de la côte de beauté. L’été est une période faste pour le territoire de la Communauté d’agglomération Royan atlantique qui passe de 80 000 à près de 300 000 habitants.