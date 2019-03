L’Europe au service du développement de la pêche et de l’aquaculture en Pays Marennes-Oléron. Le territoire bénéficie jusqu’en 2020 de financements du Fonds européen des affaires maritime et de la pêche. 1 million d’euros au total pour mettre en place des projets innovants, comme l’installation au large d’Oléron de sondes pour mesurer la qualité des eaux conchylicoles. 23 territoires sont ainsi récompensés en France. Ils sont tous représentés actuellement à la Première rencontre nationale qui réunit jusqu’à vendredi à La Tremblade l’ensemble des acteurs de ce programme européen. Olivier Denoual, animateur du réseau national du Développement local par les acteurs locaux du Fonds européen des affaires maritime et de la pêche, nous en précise les enjeux :

150 participants sont réunis, parmi lesquels des membres de la Commission européenne, de l’Etat et des Régions concernées.