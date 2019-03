C’est en ce moment la Semaine de la presse à l’école. Une 30e édition sur le thème cette année de « L’information sans frontières ? ». L’objectif est toujours de faire réfléchir les élèves sur le fonctionnement des médias et de la presse, de les aider à mieux décrypter l’actualité et à comprendre le métier de journaliste. 420 écoles y participent dans l’Académie de Poitiers. C’est le cas du collège Hélène de Fonsèque de Surgères. Depuis le début de l’année, des élèves de 3e participent à un projet sur l’éducation aux médias, encadré par deux professeurs Bernadète Afonso et Christelle Brisou. Nous les avons reçus dans nos studios.

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/college-hdf.mp3