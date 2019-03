Suite au naufrage du Grande America, les équipes de la Direction de la Mer et du Littoral et la Direction départementale des infrastructures sont toujours mobilisés afin d’anticiper le déclenchement du plan Polmar-terre. Le préfet Fabrice Rigoulet-Roze et le président du Département Dominique Bussereau ont tenu hier à La Tremblade une réunion d’information concernant les dispositifs et les moyens mobilisés en cas de pollution. Les équipes sont prêtes à intervenir.

Dans les communes également. Les maires des villages côtiers et des îles ont pris leurs dispositions en débarrassant les plages des macro-déchets et en faisant réaliser des constats d’huissiers pour porter plainte contre l’armateur en cas de pollution du littoral, comme c’est le cas à Dolus-d’Oléron. On écoute le maire Grégory Gendre :

Grégory Gendre qui redoute les conséquences d’une marée noire sur l’activité touristique et ostréicole du bassin Marennes-Oléron :

Le maire de Dolus va suivre avec attention l’évolution de la pollution dans les années à venir.

Un premier container du Grande America a été remorqué hier jusqu’au port de La Rochelle. Pas de matières dangereuses à l’intérieur. Il serait rempli de gâteaux apéritifs. 44 palettes pour un poids total de six tonnes. Mais impossible de l’ouvrir pour l’instant. La cargaison doit d’abord être expertisée. Cinq autres containers ont été repérés en mer. Ils représentent un risque pour la navigation.

Au large, les opérations de pompage du fioul lourd se poursuivent. Et l’amélioration des conditions météos a permis de déployer l’ensemble du dispositif anti-pollution hier, alors qu’une nappe continue de dériver vers le sud-est. Elle pourrait atteindre les côtes sous forme de galettes, mais pas avant la fin de la semaine prochaine. L’échéance recule encore selon les experts, alors que des boulettes de pétrole ont été découvertes le week-end dernier sur l’île d’Aix. Mais leur provenance du cargo naufragé a été exclue. Des analyses doivent le confirmer.