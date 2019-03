Deux jours de mobilisation pour le climat à La Rochelle. Etudiants et lycéens ont répondu à l’appel à la grève mondiale, avec deux rassemblements ce matin devant la préfecture et la Maison de la Charente-Maritime. Puis une marche partira de la place de Verdun cet après-midi à 15h, avant une assemblée citoyenne à 18h au parc Charruyer. Une seconde marche pour le climat partira de nouveau de la place de Verdun demain matin à 10h30. A Saintes, le rendez-vous est donné à 14h place Coquèche. Et puis à Royan, des lycéens de Cordouan organisent aujourd’hui une marche propre en ville. L’idée étant de ramasser les déchets trouvés sur leur parcours.