Le plan vigipirate relevé au niveau urgence attentat. Le plus haut niveau jamais atteint à ce jour en France. Face à la menace terroriste, et après la fusillade meurtrière qui a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés hier soir à Strasbourg, des mesures inédites ont été prises sur l’ensemble du territoire national. En Charente-Maritime, le préfet Fabrice Rigoulet-Roze a demandé ce matin aux forces de sécurité intérieure de renforcer sans délai la surveillance des rassemblements grand public et l’ensemble des lieux à forte fréquentation. Contrôles renforcés également à l’aéroport de La Rochelle et dans les gares. Le représentant de l’Etat appelle chacun à faire preuve de vigilance et à signaler tout comportement suspect. Le préfet mobilise également les responsables d’établissements accueillant du public, notamment les centres commerciaux, pour adapter leurs dispositifs de vigilance et de sécurité. Mais aussi les maires pour renforcer la sécurité aux abords des sites sensibles et des marchés de Noël, comme celui de Royan. On écoute le maire Patrick Marengo :

Patrick Marengo qui nous a confié être doublement concerné par la tragédie de Strasbourg. Ecoutez :

Patrick Marengo, ancien général d’armée, qui salue le travail des militaires de la force sentinelle auxquels il rend hommage et dont il apprécie la présence chaque été à Royan pour sécuriser les grands évènements.

Plusieurs responsables politiques ont condamné ces faits et rendu hommage aux victimes. La sénatrice LR de Charente-Maritime Corinne Imbert adresse ses premières pensées aux victimes et à leur proches. « Le combat contre le terrorisme n’est pas terminé », écrit-elle sur les réseaux sociaux. De son côté, le secrétaire départemental du parti Les Républicains David Labiche partage sa solidarité avec la ville de Strasbourg.

La Ville de Saintes solidaire également des familles et proches des victimes. La municipalité leur a adressé ses plus sincères condoléances. Elle apporte également son soutien aux forces de sécurité, services de secours et de santé.