C’est aujourd’hui la Journée mondiale du diabète. En France, plus de 2,3 millions de personnes en sont atteintes, soit environ 4% de la population. Le vieillissement, la sédentarité et le surpoids sont les principaux facteurs de risque. A l’occasion de cette journée, le centre hospitalier de Royan et la Ville se mobilisent et proposent une matinée de prévention et de dépistage au Marché central. Une conférence est prévue à 18h à la salle Jean-Gabin. L’entrée est libre.

A La Rochelle, c’est l’Association charentaise de recherche et d’éducation diabétique qui se mobilise. Elle propose une journée d’information à l’espace Encan.