Le maintien des personnes âgées à domicile, une priorité pour le Département de la Charente-Maritime. La collectivité participe au financement de l’Allocation personnalisé d’autonomie qui concerne près de 15 000 bénéficiaires du territoire, et qui représente un budget de 71 millions d’euros cette année. Près de 60% de ce montant est destiné au maintien des seniors à domicile, via notamment des actions de prévention à la perte d’autonomie comme la tournée de la Maison A’Venir qui faisait escale aujourd’hui à Saint-Jean-d’Angély. Un appartement-témoin mobile du réseau ReSanté-vous. On écoute Solène Dupont, responsable d’antenne en Charente-Maritime :

Avec tous types d’aménagement possibles pour améliorer la qualité de vie des séniors, et un accompagnement à la carte :

Et les nouvelles technologies s’invitent aussi dans les logements des personnes âgées pour améliorer leur confort et celui des autres :

Des aides du Département existent pour améliorer le confort et l’habitat des aînés, en fonction de leurs ressources. Entre 2012 et 2017, 827 ménages en ont bénéficié. A noter que l’appartement-témoin mobile sera présent demain à Pons, le 15 novembre à Beauvais-sur-Matha, le 4 décembre à Jonzac et le 5 au Château-d’Oléron. D’autres dates sont prévues début 2019.