33 exposants, artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont attendus pour présenter leurs services et leurs savoir-faire. Des rendez-vous flashs seront même proposés avec des notaires, avocats, experts-comptables, banquiers et assureurs pour des conseils et informations. C’est un évènement organisé par le Club des entreprises Seudre océan, le Ceso, qui rassemble des chefs d’entreprises sur les secteurs de Marennes et La Tremblade. On écoute sa présidente Viviane Phelipot :

Le salon ouvre demain de 14h à 20h30. Et samedi de 10h à 18h, au Foyer d’animation culturelle. Au programme : des ateliers de création de parfums, séances de shooting photo, concours d’inventions, dégustation de produits du terroir. Les élèves du collège de La Tremblade présenteront les travaux réalisés sur le thème de la robotique et du travail de demain. L’entrée est gratuite.