Après avoir quitté ses télespectateurs à Rochefort fin juin, le magazine de l’art de vivre présenté par Stéphane Thébaut revient ce soir pour une nouvelle saison. Avec une découverte des plus belles architectures et maisons de l’île. Au programme : visite du Château-d’Oléron, d’une ancienne cabane ostréicole de Dolus réhabilitée en atelier. Et rencontre avec des cérateurs de déco et de mobiliers à Saint-Pierre. L’émission est diffusée à 20h50.