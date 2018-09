Le coup d’envoi demain du festival Site en scène à Saint-Jean-d’Angély. Le début d’une semaine riche en évènements, avec en point d’orgue l’inauguration de la nouvelle salle de spectacle Eden vendredi soir à 18h. La renaissance d’un monument de la ville, reconstruit à l’identique après le terrible incendie qui avait détruit cet ancien cinéma le 3 mai 2014. Le festival Site en scène quitte donc cette année son écrin habituel qu’est l’Abbaye royale pour s’installer à l’Eden. Céline Bohère, la directrice de l’A4 qui organise l’évènement :

L’Eden ouvre ses portes demain pour trois jours de visite libre et gratuite de 9h30 à 19h, avec en prime une exposition sonore interactive. L’équipement, composé de deux salles de spectacle, sera testé pour la première vendredi avec une représentation de la pièce « Notre petite ville » par le collectif Zavtra. Céline Bohère :

Puis samedi et dimanche matin à 9h30, le spectacle « Au point du jour » par la Cie Presque siamoises. Tarif unique en salle : 10 euros. Et puis, à ne pas manquer, dimanche à 17h30 en extérieur, le spectacle funambule « Lignes ouvertes » de Basinga. C’est gratuit.

A noter enfin que l’A4 présentera samedi matin sa nouvelle saison culturelle qui débutera le 2 octobre à l’Eden avec un show de magie mentale. Plus d’infos sur spectaclevivanta4.fr