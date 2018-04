Une obligation pour les collectivités de plus de 20 000 habitants qui ont jusqu’au 31 décembre pour se mettre en conformité avec la loi de transition énergétique. C’est le cas de la Communauté de communes dont le siège est basé à Surgères. Les modalités de mise en œuvre du projet doivent être présentées ce soir aux élus. Parmi les priorités : l’élaboration d’un plan d’actions et l’organisation d’une réunion publique pour échanger avec la population. Avant son adoption, le projet doit être soumis à l’avis du préfet de région et du président du conseil régional.