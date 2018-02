Nouvel appel à la grève dans l’Education nationale. Le syndicat enseignant du second degré SNES-FSU 17 appelle les profs et les lycéens à se mobiliser aujourd’hui en Charente-Maritime. Un rassemblement est prévu à 11h place de Verdun à La Rochelle, pour de nouveau dénoncer les réformes du baccalauréat et des conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Un mouvement qui fait suite à une première manifestation qui n’avait rassemblé qu’une vingtaine de personnes jeudi dernier, toujours à La Rochelle. Pascal Gandemer est co-secrétaire départemental du SNES-FSU 17 et prof d’histoire-géographie au lycée Cordouan de Royan. Il espère une plus forte mobilisation :