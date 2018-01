Retour au calme après la tempête. La Charente-Maritime est repassée en vigilance jaune pour les phénomènes de vents violents et vagues-submersion sur le littoral. Ça va encore souffler aujourd’hui, mais dans une moindre mesure, même si le risque d’inondations est toujours présent en raison des coefficients de marée élevés attendus jusqu’à la fin de la semaine.

Hier, la tempête Carmen a balayé le département, avec des pointes enregistrées à 131km/h à Saint-Clément-les-Baleines sur l’île de Ré, 120 à Chassiron sur Oléron, 111 à Royan et 107 à La Rochelle. Mais le phénomène n’a pas provoqué de dégâts majeurs dans le département, en ce premier jour de l’année. Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime ont réalisé 126 interventions, essentiellement pour des opérations de reconnaissance et des dégâts matériels. Mais pas de victime humaine.

Des pannes d’électricité sont survenues. 15 000 foyers ont été impactés par cet épisode venteux. Hier soir, 600 clients devaient être encore réalimentés. Les équipes d’Enedis étaient mobilisées pour rétablir le courant au plus vite. La tempête ayant provoqué de nombreux dégâts sur le réseau de distribution.

Autre conséquence de cette 3e tempête hivernale, l’arrêt de l’activité à l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. Les vols à destination de Lyon de 17h hier et 6h ce matin ont dû être annulés, en raison d’un impact de foudre tombé sur le système météorologique de l’aéroport.

En ce qui concerne la circulation, il n’y a pas eu de perturbation. Les services de l’Etat et du Conseil départemental sont intervenus pour dégager des axes où des branches d’arbre sont tombées. A noter que les fortes pluies ont généré une inondation sur la RN11 à Nuaillé-d’Aunis, direction La Rochelle.

Conséquence encore de la tempête Carmen : l’annulation de manifestations. Comme le bal du Nouvel an à La Rochelle. Mais aussi du concert du Nouvel an prévu à la chapelle du port de la Cotinière sur Oléron. Les patinoires de Royan, Saintes et Rochefort ont également été fermées au public par mesure de précaution.