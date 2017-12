Il n’y aura pas de vote la semaine prochaine sur le retour ou non d’un péage sur le pont d’Oléron. Le projet très controversé a été repoussé aux calendes grecques par Dominique Bussereau. C’est ce qu’a indiqué samedi le président de la Charente-Maritime qui estime qu’il est en effet plus « sage » d’ajourner la décision sur l’instauration d’une écotaxe, en raison des interrogations et des questionnements qui subsistent encore. Une décision dont se réjouit le maire et conseiller départemental de Marennes Mickaël Vallet, qui déplore toutefois l’absence de vote formel sur le sujet. Dominique Bussereau s’en expliquera demain au cours d’une conférence de presse.