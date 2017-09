C’est l’évènement de la rentrée qui va se dérouler aux parc des expositions jusqu’au 10 septembre. L’occasion de faire de bonnes affaires auprès de 450 exposants présents. Parmi les temps forts de cette semaine d’animation. La présence lundi de Jean-Pierre Descombes. Philippe Candeloro mardi dès 14h30. Les anges de la téléréalité mercredi, avec Eddy, Aurélie Preston et Anthony Matéo. Dominique Chapatte jeudi. Et Thierry Samitier vendredi. Et pour prolonger l’été, un plateau soleil avec Zouk machine et Francky Vincent aura lieu le samedi 9 septembre.