17 000 candidats se présentaient à l’examen cette année, dont 5 975 en Charente-Maritime. A l’issue du premier groupe d’épreuves, 81,1% des candidats ont été admis en filière générale, 81,3% en technologique et 77% en professionnelle. Place aujourd’hui et demain aux épreuves de rattrapage pour ceux qui ont obtenu entre 8 et 10 de moyenne. Les résultats seront affichés demain à partir de 17h.