Première demeure implantée sur le littoral de la commune en 1729, alors bureau de la Ferme générale, elle est devenue en 1837 le bureau des douanes, et a été entièrement reconstruite en 1840 à cet effet, offrant un point de vue incomparable aux agents sur l’estuaire de la Gironde pour réprimer la contrebande jusqu’en 2006. La CARA l’a racheté en 2007 avec le projet d’en faire un lieu dédié à l’art et au patrimoine. On écoute Jacques Perret, historien, professeur d’histoire moderne à l’université de Poitiers et saint-palaisien depuis plusieurs décennies :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/maison-douanes-1.mp3

Après quelques contentieux avec les riverains, les travaux ont débuté avec un an de retard en 2016 et viennent de s’achever. Les 400 m2 de la maison ont été entièrement transformés et rénovés, et les 4200m2 de terrain aménagés pour un coût de 1,4 million d’euros. Seule l’architecture extérieure du bâtiment a été conservée. Rémi Désalbres, architecte du patrimoine en charge des travaux :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/maison-douanes-2.mp3

Une réussite totale qui fait la fierté des élus du territoire, à commencer par Jean-Pierre Tallieu, président de la Communauté d’agglomération atlantique. On l’écoute :