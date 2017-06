La sécurité renforcée à Surgères. Malgré une délinquance en baisse depuis le début de l’année, le climat d’insécurité progresse, notamment après une série d’évènements survenus fin mai en centre-ville. Cinq véhicules ont été incendiés le week-end de l’Ascension. Et les photos, qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux, ont fomenté ce sentiment d’insécurité. Outre le renfort de la gendarmerie avec l’arrivée cet été de deux nouveaux militaires, la Ville va mettre en place en lien avec la Communauté de communes Aunis Sud une cellule de prévention de la délinquance, afin de trouver des solutions concrètes. Catherine Desprez, maire de Surgères :

La sécurité qui reste une priorité pour la municipalité de Surgères. Catherine Desprez :

Et d’ailleurs, la Ville envisage d’étendre son dispositif de caméras de vidéosurveillance. Elle en compte aujourd’hui une dizaine. On écoute le maire :

Autre point à étudier : l’extinction de l’éclairage public nocturne, cause à mettre en lien avec une hausse des cambriolages. Mais un bilan sera fait en fin d’année pour établir ou non une corrélation. A noter que la Ville organisera une réunion publique d’information avant la fin du mois de juin. La date reste à déterminer, en raison du calendrier électoral et du devoir de réserve de la gendarmerie.