A partir du mois de juin, l’établissement proposera une nouvelle réponse thérapeutique efficace, non médicamenteuse et sans danger à l’un des fléaux de ce siècle. Ce nouveau protocole, qui associe pendant trois semaines cure thermale et thérapie cognitive et comportementale, est élaboré avec le spécialiste du sommeil, le Dr Patrick Lemoine, psychiatre, docteur en neuroscience, auteur du livre « Dormir sans médicaments ou presque ». Les explications d’Antoine Violette :

Notez que le coût du stage de trois semaines s’élève à 250 euros. Plus d’infos sur www.thermes-saujon.fr