Alors que le PCF et le Front de gauche appellent à l’unité pour ce scrutin, le parti de Nathalie Arthaud a décidé de marcher seul. Comme à l’accoutumée, il veut faire entendre la voix des travailleurs de plus en plus précarisés et les regrouper autour de la défense de leurs intérêts de classe, comme l’explique Antoine Colin, candidat dans la 1èrecirconscription de La Rochelle-Ile de Ré :

Antoine Colin, candidat Lutte ouvrière sur La Rochelle. Frédéric Castello est candidat sur Rochefort-Aunis. Jean-Louis Lavazec sur Saintes-Saint-Jean-d’Angély. Valérie Barraud sur Royan-Est. Et Kamssa Rahmani sur Royan-Ouest-Marennes-Oléron.