Hier soir, chacun a validé le projet de fusion en assemblée générale. Cognac a été le premier à voter majoritairement pour. Saint-Jean lui a emboîté le pas, et le « oui » l’a emporté à plus de 70%. La balle est désormais dans le camp de la Fédération française de rugby qui doit avaliser le rapprochement, avant une nouvelle assemblée générale pour engager le projet. Celui-ci doit permettre de créer un centre de formation et d’assurer l’avenir économique et sportif des deux formations qui visent la poule élite de Fédérale 1. En cas d’échec, les deux clubs auront la possibilité de revenir en arrière pour reconstituer chacun une équipe senior.