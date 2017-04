La présentation en a été faite hier à Chaniers, près de Saintes, par l’association « Les Savoir-Faire du Cognac » qui porte ce projet de classement au titre du patrimoine immatériel de l’Unesco. Sont concernés les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, auxquels participent les Pays de Saintonge, Marennes-Oléron, Saintonge romane et Haute-Saintonge. Une démarche censée offrir une plus-value à la filière viticole du Cognac, comme l’explique Yves Massias, élu local et membre de l’association :

Et une présentation officielle pour le lancement de la candidature est prévue le 24 avril à Cognac. Une inscription est espérée pour 2022 ou 2024.