Le coup d’envoi demain d’un chantier d’ampleur à Surgères. Celui du réaménagement de l’avenue de la Libération, dans le cadre du projet de réhabilitation du parking du château et de ses abords. Un démarrage voulu après la foire mensuelle qui s’est tenue ce matin, pour ne pas perturber l’activité des forains. Même si ces derniers devront tout de même s’en accommoder ces trois prochains mois, avant la fin du chantier prévue le 23 juin. A l’image des ces deux marchands rencontrés ce matin :

La foire sera déplacée pendant la durée du chantier. Un chantier qui ne fait pas les affaires d’Antoine Chassin, marchand et président de la Fédération des commerçants non-sédentaires de Charente-Maritime :

Antoine Chassin qui n’est pas convaincu d’avoir plus de clients après les travaux, malgré un réaménagement qui devrait apporter accessibilité, confort et cachet à cette avenue de la Libération, avec priorité aux piétons et circulation à double sens.

Et pendant la durée des travaux, trois commerçants de l’avenue de la Libération devraient bénéficier d’une exonération de la redevance pour l’occupation du domaine public. Les élus du conseil municipal se prononceront sur ce point demain soir.