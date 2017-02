C’est en tout cas le projet en cours de réflexion sur les agglomérations de Rochefort et Royan, et les communautés de communes de Marennes et l’île d’Oléron. Habituées à travailler ensemble autour des zones humides et du développement local, les quatre collectivités ont décidé d’aller plus loin dans la coopération en se regroupant au sein d’un Parc. Mais rien n’est fait, le projet n’en est qu’à son démarrage. Ce matin, les élus du territoire se sont réunis à Marennes. Écoutez Hervé Blanché, président de l’agglomération de Rochefort :

Concrètement, ce Parc Naturel Régional permettra aux communes membres d’être beaucoup plus visibles par la Région, et il servira d’intermédiaire pour la mise en place de contrats de développement et de financements. Ce qu’explique Pascal Massicot, président de la CDC de l’île d’Oléron :

Mais il ne s’agit en aucun cas de mettre le site sous cloche, prévient le président de la CDC de Marennes Mickaël Vallet :

La démarche est donc lancée. La prochaine étape sera de consulter les acteurs locaux. Charge ensuite à la Région de lancer le processus de création du Parc Naturel Régional. Un processus qui devrait prendre 5 à 10 ans.