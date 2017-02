La naissance du Boyard. C’est le nom de la future monnaie locale du pays Marennes-Oléron. Aujourd’hui se réunit l’assemblée constitutive de l’association CERES, pour Concertation écologique rythmé par l’économie solidaire. L’idée est de créer une nouvelle monnaie pour dynamiser l’économie locale, et permettre aux particuliers comme aux entreprises de sortir du système bancaire et soutenir des projets solidaires et écologiques, comme l’explique Raphaël Acher, l’un des porteurs du projet :

Rendez-vous donc ce soir à 18h30 au Foyer Louis-Collin de Dolus-d’Oléron pour toutes les personnes désireuses d’en savoir plus sur le fonctionnement du Boyard.