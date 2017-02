comédienne-scénariste-réalisatrice sera à l’affiche ce soir de « La Femme rompue » de Simone de Beauvoir. Le monologue d’une femme anéantie et déchirée qui, seule un soir de réveillon, laisse jaillir sa rage et la douleur des souvenirs qui s’opposent à la violente idée du bonheur imposée par le monde. L’interprétation bouleversante de la comédienne, à la fois rugueuse et sensible, promet un grand moment de théâtre. Rendez-vous à la salle Bleue à 20h30.