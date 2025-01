Le Plan blanc activé à l’hôpital de La Rochelle. L’établissement est confronté à une situation de forte tension qui se traduit par une saturation des services, dans un contexte d’épidémie hivernale, et notamment de recrudescence de la grippe. Cette activation permet la mise en place de certaines mesures, notamment l’ouverture d’un secteur d’hospitalisation supplémentaire et la mobilisation des services d’hospitalisation à domicile et de soins médicaux et de réadaptation. Le service des urgences reste ouvert, mais il est préférable de favoriser le recours à son médecin traitant, et, en cas d’urgence, de composer le 15 avant de s’y rendre.