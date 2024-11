Avec le passage à l’heure d’hiver il y a un peu plus d’une semaine, les cyclistes sont beaucoup plus vulnérables sur la route. Les accidents sont plus nombreux à cette période de l’année. La luminosité commence à baisser en fin d’après-midi, aux heures de pointe, entre 17h et 19h. Et selon la Prévention routière, 57% des cyclistes qui roulent en ville de nuit seraient mal éclairés. Face à ce constat et aux risques encourus, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et l’association Vélo Pays Royannais ont décidé de renouveler l’opération « Cyclistes, brillez » afin de sensibiliser les usagers du vélo. Ça se passe cet après-midi à Saint-Georges-de-Didonne.

La Communauté d’agglomération Royan Atlantique et l’association Vélo Pays Royannais invitent les cyclistes à venir s’informer et s’équiper en dispositifs de signalisation lumineuse, ce mercredi 6 novembre, de 15h à 17h, sur la place de Verdun à Saint-Georges-de-Didonne. Intitulée « Cyclistes, brillez ! », cette opération a pour but de sensibiliser les usagers, et notamment les parents d’élèves, à l’importance de la signalisation la nuit pour rouler à vélo en toute sécurité. En automne et en hiver, les vélos dépourvus d’éclairage et d’accessoires renforçant leur visibilité sont en effet particulièrement vulnérables. Les participants pourront obtenir un diagnostic de leur vélo, ainsi que des conseils sur le choix des équipements.

L’action se clôturera à 18h par une balade lumineuse en ville, rassemblant des cyclistes bien éclairés, pour permettre de se familiariser avec la sécurité à vélo en milieu urbain, notamment à la tombée de la nuit. Un parcours d’environ 7,5 km leur est proposé au départ de la place Maudet. Les participants emprunteront un itinéraire passant à proximité de l’école de la Clairière, du collège Emile Zola et de l’école de Saint-Georges-de-Didonne. Les établissements scolaires étant des secteurs privilégiés en matière de prévention des jeunes usagers de la route.