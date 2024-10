Stop au manque de respect et à l’insécurité des agents des routes en Charente-Maritime. Face à une recrudescence des incivilités, le Département lance une nouvelle campagne de communication et de sensibilisation auprès des usagers de la route, du 6 au 14 novembre. Comme en avril dernier, l’objectif est de protéger les 300 professionnels qui œuvrent au quotidien sur les plus de 6 000 km de routes du territoire. Cette campagne s’accompagne de vidéos de témoignages d’agents des routes, qui racontent les incivilités et agressions dont ils ont été victimes. Je vous propose d’écouter celle de Vincent :

On écoute à présent le témoignage vidéo d’Isabelle :

Ces témoignages feront l’objet d’une diffusion régulière sur les réseaux sociaux du Département de la Charente-Maritime.