L’ouverture ce week-end d’une nouvelle exposition à la Maison des douanes de Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan. Intitulée « Jackie, l’Amérique des Kennedy », elle est consacrée à la femme de l’ancien président américain, témoin privilégiée de l’ascension de son époux, de sa gouvernance jusqu’à son assassinat à Dallas en 1963. Des photos, des documentaires et des objets personnels des Kennedy illustrent cette exposition à ne pas manquer.

Du 6 avril jusqu’au 3 novembre, la Communauté d’agglomération Royan Atlantique présente, à la Maison des Douanes de Saint-Palais-sur-Mer, l’exposition « Jackie, l’Amérique des Kennedy », tirée de l’album de David Lawrence aux Éditions Maison Templar. Un récit narratif dans les coulisses d’une histoire unique et dans l’intimité des Kennedy. À travers plus de 100 photographies, des objets personnels des Kennedy et des documentaires, l’exposition donne l’occasion de découvrir une autre facette de la personnalité de Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. En épousant John Fitzgerald Kennedy le 12 septembre 1953, Jackie sera le témoin privilégié de son ascension, des 1007 jours de sa présidence, de son assassinat à Dallas le vendredi 22 novembre 1963, et de ses funérailles.

Si Jackie Kennedy refuse la rédaction d’une autobiographie, l’album exceptionnel de David Lawrence, fruit de 25 années de recherches, dévoile une femme fragile, sensible, éperdument amoureuse, et déterminée à faire respecter la mémoire de son mari. Les visiteurs vont découvrir la passion des Kennedy pour la France, pour la mer, ainsi que les coulisses d’une ascension jusqu’aux portes de la Maison Blanche et de la grande Histoire de l’Amérique. Cette exposition offre également un panorama sur la société américaine des années 50/60, notamment à travers les mouvements pour les droits civiques, l’art et la culture plastique, cinématographique et musicale.

Rendez-vous tous les jours jusqu’au 30 septembre, de 14h à 19h30, sauf le mardi pendant les périodes scolaires. Et du 1er octobre au 3 novembre, de 14h à 18h. 2 euros l’entrée. C’est gratuit pour les moins de 16 ans.