L’appel à la grève des profs dans le secondaire ce mardi. Plusieurs syndicats enseignants se mobilisent contre la réforme du Choc des savoirs voulue par le Premier Ministre Gabriel Attal, lorsqu’il était encore ministre de l’Éducation nationale. Réforme qui prévoit l’instauration de groupes de niveaux en maths et français dans les classes de 6e et 5e à la rentrée prochaine. Les syndicats estiment qu’elle risque d’accroître les inégalités. En Charente-Maritime, un rassemblement est prévu à 14h à La Rochelle, devant la direction départementale de l’Éducation nationale. Et puis, une opération « collège morts » est prévue ce jeudi. Les enseignants appellent les parents à garder leurs enfants pour protester contre cette réforme.