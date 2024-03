Mobilisation générale cet après-midi au Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus, près de Marennes. De nombreux enseignants, personnels et élèves se sont rassemblés devant l’établissement pour exprimer leur colère face à une situation qui perdure. Depuis plusieurs mois, les problèmes s’accumulent : manque de personnel, multiplication des arrêts maladie, absence de direction, sans compter les nombreux dysfonctionnements liés à l’état d’usure du bâtiment. Des solutions à court terme ont pu être trouvées, mais face à l’inertie de l’Éducation nationale et du ministère de l’Agriculture dont dépend l’établissement, il a été décidé d’agir face à l’urgence de la situation, comme le souligne Isabelle Bouteille, enseignante :

Isabelle Lefevre est infirmière scolaire. Elle nous parle de ses conditions :

Problèmes de chauffage, de fuites… Les élèves pâtissent de conditions dégradées au quotidien. C’est ce que nous dit Tao, en première générale et interne :

Pour Stéphane Maraval, co-délégué régional du syndicat Force ouvrière de l’enseignement agricole, les autorités de tutelle se renvoient la responsabilité. Ce qui a pour effet de laisser pourrir la situation :

Les personnels du Lycée de la mer et du littoral attendent désormais des solutions pérennes et des garanties pour la rentrée prochaine en septembre, sans quoi ils menacent de mener de nouvelles actions.