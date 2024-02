Le bilan de l’opération « Place nette » cette semaine en Charente-Maritime. Depuis lundi, les forces de l’ordre sont mobilisées dans le cadre de cette opération d’envergure lancée par le gouvernement, pour lutter contre la délinquance, et notamment les trafics de drogue et l’insécurité. Une première dans le département. Résultat : 63 cambriolages, 16 vols de véhicules et 9 feux de voitures ont été élucidés. Sept individus ont été interpellés pour vols, vols en bande organisée et trafic de stupéfiants. 5 kilos de drogue ont été saisis, ainsi que 17 armes, 5 voitures et 24 000 euros. Près de 800 personnes et 650 véhicules ont été contrôlés. 185 infractions ont été relevées dont 42 délictuelles.