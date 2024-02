C’est aujourd’hui que les élus du Conseil départemental de la Charente-Maritime se réunissent à La Rochelle, à l’occasion du Débat d’orientation budgétaire. Malgré une baisse considérable des recettes cette année, en raison notamment de la diminution des transactions immobilières, la collectivité va continuer d’assurer ses missions essentielles, en consacrant des moyens financiers supplémentaires à la perte d’autonomie, à l’insertion et à l’enfance, mais aussi d’investir dans les grands projets comme le contournement de Marans ou la restauration du Fort Boyard.

Face à un manque de visibilité, la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly avait annoncé cet automne un report du vote du budget de décembre à avril. Un vote en début d’année permet en effet de mieux élaborer le Débat d’orientation budgétaire à partir de prévisions de recettes précises. Des recettes en baisse donc. Le niveau des Droits de mutation ou taxes sur les transactions immobilières sera fixé à 165 millions d’euros cette année, contre 191 millions en 2023, et 236 millions en 2022. Le taux de progression de la TVA de l’ordre de 3% est aussi inférieur aux 4,5% prévus par la loi de finances. Par ailleurs, cette année encore, aucune revalorisation de la Dotation Globale de Fonctionnement à hauteur de l’inflation n’est envisagée, soit une DGF constante de 88 millions d’euros depuis 2018. Ce qui représente une perte estimée à 24 millions d’euros. Conclusion, pour 2024, les recettes prévisionnelles de fonctionnement sont en baisse de 4,5 % par rapport à 2023, alors que les dépenses de fonctionnement sont en hausse.

Mais, pour continuer d’assurer ses missions essentielles, le Département fait le choix de la responsabilité, en consacrant des moyens financiers supplémentaires, malgré le contexte, à la perte d’autonomie, à l’insertion et à l’enfance. À ce titre, plus de 456 millions d’euros seront engagés cette année.

Côté investissements, la prudence reste de mise dans les prévisions, qui devraient s’élever autour de 145 millions d’euros. L’année 2024 restera marquée par des projets d’envergure, comme le contournement de Marans et le raccordement à la fibre. Mais aussi les travaux du fort Boyard, aujourd’hui indispensables pour le protéger des assauts de la mer et lutter contre les outrages du temps.