À l’occasion de la Saint-Valentin, le cinéma Le Lido de Royan propose une soirée spéciale, glamour, chic et romantique, avec champagne et surprises. Et, avis aux amoureux du 7e art, un film culte des années 80, et 100% love, sera projeté, histoire de conclure en beauté. Guillaume Mousset, directeur du cinéma Le Lido, nous dévoile les dessous de cette soirée :

Rendez-vous sur place. Il est également possible de réserver sa soirée au 05 46 05 24 10 ou sur cine-royan.com