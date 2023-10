La Communauté de communes de l’île d’Oléron lance une grande campagne d’affichage sur la sécurité routière nocturne à vélo. L’objectif est de sensibiliser les usagers, alors que la luminosité faiblit et que certains négligent les règles de sécurité.

De nuit, voir et être vu est un principe élémentaire de sécurité routière. Il n’empêche, certains ont la fâcheuse tendance à le négliger, voire à l’oublier. Engagée à l’amélioration et au développement de la qualité des mobilités durables sur l’île d’Oléron, la Communauté de Communes affiche des impératifs de sécurité routière. À l’approche du passage à l’heure d’hiver et alors que la luminosité faiblit, elle relance sa campagne de sensibilisation autour des risques liés aux déplacements nocturnes. Pour Christophe Sueur, vice-président en charge des mobilités, « il est évident que les cyclistes deviennent plus vulnérables à la nuit tombante. L’arrivée de l’automne est toujours une période redoutée parce que les risques augmentent », ajoute-t-il. Il est donc impératif de rappeler les règles élémentaires de sécurité pour circuler à vélo, et plus particulièrement en direction des plus jeunes. grâce à cette campagne d’affichage qui est en cours d’installation le long de grands axes routiers et aux abords des établissements scolaires.

Il faut préciser que le non-respect des obligations concernant notamment l’éclairage peut être puni par une amende pouvant aller de 11€ à 150€ selon l’infraction.