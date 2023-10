Les hommages se sont multipliés hier en Charente-Maritime, trois jours après l’assassinat de Dominique Bernard, ce professeur de Lettres tué vendredi matin dans son lycée à Arras par un ancien élève radicalisé. Outre la minute de silence observée dans tous les établissements scolaires du département, comme partout en France, des rassemblements ont eu lieu aussi à Marennes, Surgères, Aytré, Fouras, Saint-Jean-d’Angély et Saintes. Deux ont été organisés à La Rochelle. Le premier à l’initiative de la Ville qui a réuni environ 80 personnes place de Reims, et un second à l’initiative de l’intersyndicale de l’Éducation de Charente-Maritime qui a regroupé 150 personnes devant la Direction académique. Encore sous le choc, les syndicats enseignants ont appelé à plus de moyens pour assurer la protection des personnels et des élèves. On écoute Cécile Baduel, secrétaire de la Fédération FO de l’enseignement en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/fo-education.mp3 L’intersyndicale réclame la création de postes statutaires et la défense du statut général des fonctionnaires. Elle rappelle qu’un préavis de grève est déposé jusqu’aux vacances scolaires pour couvrir les initiatives que les personnels décideront.