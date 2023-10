Rochefort organise un concours de moustache. Pour conclure l’année consacrée à Pierre Loti et à l’occasion de Movember, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer de la prostate, la Ville propose de se parer de sa plus belle moustache, réelle ou factice. Tout le monde peut donc participer.

Rochefort rend hommage à son célèbre écrivain, tout en collant à l’actualité du mois de novembre et à l’opération Movember, le mois de lutte contre le cancer de la prostate où les hommes sont invités à se laisser pousser la moustache pendant 30 jours, dans le but de sensibiliser l’opinion publique sur les maladies masculines comme les cancers de la prostate et des testicules. Et pour conclure l’année consacrée à Pierre Loti, la Ville de Rochefort organise un concours de moustache ouvert à tous ! Moustache réelle ou moustache factice, tout est possible. Bien taillée comme celle de l’écrivain, tous les styles sont permis ! Une fois votre moustache confectionnée ou suffisamment poussée, il s’agira de la faire admirer dans l’espoir qu’elle soit désignée comme la plus belle ! C’est samedi 18 novembre que seront prises les inscriptions de 10h à 16h, au Musée Hèbre, en même temps qu’une photographie de chaque moustachu. Puis, chaque photo sera examinée par un jury composé d’élus rochefortais, d’habitants de la ville et de barbiers professionnels. Les prix seront remis aux plus belles moustaches samedi 2 décembre, à 18h, à la Patinoire de la place Colbert. 4 catégories seront récompensées. Il est temps de s’y mettre !